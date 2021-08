Afghanistan: D'Uva, 'garantire azione organizzazioni umanitarie'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - “Le immagini e gli appelli che ci arrivano da Kabul destano preoccupazione e apprensione. Il dramma degli afghani in fuga aggrappati a un aereo, le donne coraggio scese in strada per rivendicare i loro diritti, gli ospedali in affanno. In questo momento è necessario garantire alle organizzazioni internazionali l’accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli nel Paese per assicurare l’assistenza umanitaria di cui la popolazione necessita”. Lo scrive in un post su Facebook Francesco D’Uva, deputato M5S e questore della Camera.

“Oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’aiuto umanitario aggiunge- il mio pensiero e il mio ringraziamento va a loro, a tutti gli operatori umanitari che ogni giorno affrontano sfide e pericoli per aiutare donne, uomini e bambini di tutto il mondo. La loro è una vocazione, una missione di vita, più che un lavoro: mettere davanti alle proprie necessità quelle dei più bisognosi. Garantire ai lavoratori umanitari di operare in sicurezza, in Afghanistan e nel mondo, deve essere una delle nostre priorità”.