Milano, 18 ago. (Adnkronos) - Ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro un muro. Ha perso la vita così B.R., 59 anni, a Misinto, provincia di Monza e Brianza, poco dopo le 13. L'uomo si trovava alla guida dell'auto in via San Siro. Nell'incidente si è ferita anche la passeggera che era con lui, una donna di 63 anni che è stata portata in codice giallo all'ospedale di Garbagnate.