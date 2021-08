Afghanistan: Renzi, 'bene Draghi, G20 sede per riflessione strategica'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Draghi ha fatto molto bene nel proporre il G20 come sede di una riflessione strategica: a quel tavolo ci sono anche i cinesi, i russi, i paesi islamici. Con il disimpegno americano - secondo me drammaticamente sbagliato nella scelta e nei modi - si apre una stagione nuova nella vita di questo pianeta. E l’Italia ha la storica responsabilità di avviare e guidare questa discussione in seno al G20". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.