Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Salvini dice che i corridoi umanitari per donne e bambini vanno bene, per gli uomini no. La famiglia prima di tutto, a patto che non sia una famiglia di migranti. In quel caso la si può smembrare. Immagino che anche questo lo dica 'da padre'". Lo scrive Matteo Orfini del Pd su twitter.