Roma, 18 ago. (Adnkronos) - “La dichiarazione di Salvini è vergognosa. Cosa vuol dire corridoi per donne e bambini in pericolo e per gli uomini no? Vuole separare le famiglie? Ma non si vergogna di pensare e dire queste cose?”. Così in un tweet Nicola Oddati, della direzione nazionale del Partito Democratico.