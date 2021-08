Afghanistan, Di Maio "Operativo presidio diplomatico in aeroporto Kabul"

ROMA (ITALPRESS) - "Le operazioni di rimpatrio non si fermano. È appena atterrato un altro volo da Kabul con a bordo nostri connazionali e civili afghani che hanno collaborato con le Istituzioni italiane e ai quali stiamo dando il massimo supporto. Sempre da Kabul, poi, sta per partire un altro volo con a bordo anche l'attivista Zahra Ahmadi con i suoi familiari e il personale della Fondazione Veronesi al completo". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Nel frattempo alla Farnesina abbiamo ricostituito l'Ambasciata in Afghanistan e all'aeroporto di Kabul è operativo il nostro presidio diplomatico, con il console Tommaso Claudi rimasto per dare il suo contributo alle operazioni di rimpatrio, che coordiniamo dall'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - conclude Di Maio -. Per lo sforzo in atto dobbiamo ringraziare soprattutto donne e uomini del corpo diplomatico e del personale militare, ogni giorno in prima linea. Il nostro Paese sta facendo la sua parte e sta continuando a gestire questa situazione drammatica con il massimo impegno". (ITALPRESS). sat/com 18-Ago-21 16:45