Afghanistan: Conte, 'priorità corridoi umanitari, fondi restituzioni M5S per accoglienza'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "L'esito di questo ventennio di impegno in Afghanistan mi ha addolorato e la rapidità con cui si è insediato il nuovo emirato islamico mi ha lasciato sgomento. Adesso è prioritario costruire questi corridoi umanitari per mettere in sicurezza e portare qui tutte le persone che hanno collaborato con oi e più si sono esposte nelle battaglia per i diritti civili". Così Giuseppe Conte alla presentazione del volume "Non facciamo cerimonie! A spasso nelle vicende del protocollo di Stato" di Enrico Passaro.

"Noi 5 Stelle abbiamo le restituzioni di parlamentari e consiglieri regionali e chiederò che parte di quei soldi siano destinati a finanziare corridoi umanitari e l'accoglienza perché questa è la cosa più urgente".