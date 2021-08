Spazio: rover cinese completa esplorazione e rilevamento su Marte

Pechino, 17 ago. (Adnkronos/Xinhua) - Il rover cinese Zhurong ha portato a termine su Morte i propri compiti di esplorazione e rilevamento come previsto. Lo rende noto la China National Space Administration (Cnsa). Zhurong ha lavorato sulla superficie di Marte per 90 giorni marziani (circa 92 terrestri) e sono state compiute tutte le attività di rilevamento, spiega Cnsa. Dal 15 agosto il rover ha percorso 889 metri e sono stati raccolti circa 10 gb di dati grezzi. Il rover opera in buone condizioni e con energia sufficiente: continuerà a spostarsi nella zona di confine tra l'antico mare e l'antica terra nella parte medionale di Utopia Planitia e svolgerà altri compiti.

La missione cinese Tianwen-1, composta da un modulo orbitante, uno di atterraggio e un rover, è stata lanciata il 23 luglio 2020. Zhurong è atterrato sulla superficie marziana il 22 maggio, iniziando l'esplorazione del pianeta rosso.