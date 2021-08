Giustizia: Calderoli, 'su referendum anche oggi lunga giornata di lavoro, grazie a militanti'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Anche oggi è finita una lunga giornata di lavoro -ma voglio sottolineare qui nella storica sede della Lega a Milano in via Bellerio ci sono militanti e volontari che stanno già lavorando da 15 giorni ininterrottamente- trascorsa a controllare i moduli di raccolta firme per i referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di verificarne la correttezza. Stiamo facendo uno splendido lavoro e andremo avanti a farlo per tutto agosto, perché militanti, volontari ed eletti nelle istituzioni verranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane qui in Bellerio". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli.

"Questo -ha aggiunto- non significa non solo non andare in vacanza ma restare a lavorare al caldo, con le temperature tropicali di Milano e senza aria condizionata, sacrificando giorni che si potrebbero trascorrere con le famiglie, al mare o in montagna, per raggiungere un obiettivo importante, quello di avere una giustizia migliore. Voglio davvero ringraziare tutti, a cominciare dai militanti e dai volontari, voglio ringraziare il ministro Erika Stefani, il sottosegretario Stefania Pucciarelli, i deputati Gualtiero Caffaratto, Silvia Covolo, Roberto Paolo Ferrari, Flavio Gastaldi, Cristian Invernizzi e Paolo Tiramani, i senatori Emanuele Pellegrini, Pietro Pisani, Francesco Urraro e Cristiano Zuliani e i consiglieri regionali piemontesi Matteo Gagliasso e Sara Zambaia".

"Se la Lega in questi anni è arrivata dove è arrivata e va avanti come sta andando avanti è grazie al vostro lavoro, al lavoro si persone come queste che non si fermano mai, come non si ferma il nostro segretario Matteo Salvini, che ogni giorno è tra la gente ad ascoltare le richieste e le istanze dei territori. Noi -ha concluso- lavoriamo anche ad agosto, per la gente, per gli italiani!"