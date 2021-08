Giustizia: Calderoli, 'grazie a ministri e parlamentari per controllo firme referendum'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Sono orgoglioso e voglio ringraziare i membri del Governo, a cominciare dal ministro Stefani, del Parlamento italiano ed europeo, dei consigli regionali e i tutti i volontari che al posto che starsene in vacanza sono venuti qui nella sede di via Bellerio il 17 di agosto, a lavorare, per controllare i moduli di raccolta firme per i referendum sulla Giustizia., con l’obiettivo di verificarne la correttezza, e verranno anche nei prossimi giorni e settimane. Grazie a ognuno di loro". Lo scrive su Facebook il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.