Covid oggi Gb, 170 morti: record da marzo

(Adnkronos) - La Gran Bretagna registra 170 morti per covid oggi, secondo il bollettino del 17 agosto 2021: è il record di decessi dal 12 marzo, quando ne furono segnalati 175. Da ieri, nel paese alle prese con la variante Delta, i nuovi contagi sono stati 26.852, in calo rispetto ai dati resi noti 24 ore prima (28.438 contagi). Le vittime dall'inizio della pandemia sono state 131.419. Secondo le cifre diffuse dal governo, nell'ultima settimana sono state ricoverate 5.549 persone, con un incremento del 3,9% rispetto ai precedenti 7 giorni. Da ieri, altre 35.716 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre 138.390 hanno ricevuto la seconda. In totale, 40.841.971 cittadini hanno completato il ciclo di vaccinazione: si tratta del 77,2% della popolazione adulta.