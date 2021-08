Covid: Nobili (Iv), 'su green pass Governo vada avanti senza esitare'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - “Il green pass è lo strumento che ci consentirà di restare aperti, non è uno strumento di segregazione o discriminazione. Sono rimasti contrari solo Meloni, Salvini e Landini. Mi fa impressione vedere il sindacato associato ai sovranisti e all’estrema destra". Lo afferma Luciano Nobili, deputato e membro della cabina di regia nazionale di Italia viva.

“A settembre -aggiunge- introdurremo il green pass sui trasporti a lunga percorrenza, sugli aerei, sui treni. Ma credo che dovremo andare man mano verso un’estensione del suo utilizzo per permetterci di riaprire le scuole e continuare a lavorare e stare in sicurezza nei luoghi di lavoro, quelli che non proseguiranno in smart working. Anche se qualcuno vuole frenare su questo per racimolare qualche voto No Vax, io penso che il Governo debba andare avanti senza esitare".