Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - La microfrattura al quinto metatarso non è guarita nel migliore dei modi e l’esterno olandese dell’Atalanta Hans Hateboer ha scelto di risolvere il problema con un'operazione che sarà effettuata in Olanda la prossima settimana. Hateboer resterà lontano dai campi di gioco per almeno due mesi.