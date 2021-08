Calcio: Abraham, 'non vedo l'ora di iniziare, voglio aiutare la Roma a vincere trofei' (2)

(Adnkronos) - Abraham vestirà la maglia numero 9. "Sono sempre pronto, nel calcio devi sempre esserlo, e anche al Chelsea era così. Avevo la maglia numero 9 che aveva una specie di maledizione. Sono riuscito a sfatarla. Ora sono qui, è incredibile indossare il numero 9 per questo club. Voglio iniziare e aiutare la squadra".

L'ex giocatore del Chelsea è stato accolto dai tifosi della Roma con grande calore. "È stato bello. Ho parlato con alcuni miei amici che hanno giocato in Serie A. Mi hanno raccontato che i tifosi sono molto calorosi, soprattutto quelli della Roma. Ho percepito subito l'affetto e la passione della gente. Voglio segnare il primo gol re festeggiare con i tifosi. Sarà fantastico per loro e per me".

Infine Abraham parla dei suoi obiettivi e manda un messaggio ai tifosi. "Sono qui per vincere dei trofei. Dobbiamo lottare per entrare nelle prime quattro. Voglio tornare in Champions con la Roma. I compagni e l'allenatore vogliono lottare per il vertice. Voglio segnare e vincere dei trofei. Non vedo l'ora di vedere i tifosi, di divertirmi giocando a calcio per loro. Spero di avere tanto successo insieme quest'anno".