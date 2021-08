Afghanistan, donne in tv: conduttrice intervista talebano

(Adnkronos) - Le donne e l'informazione sfidano i Talebani, nuovi padroni dell'Afghanistan. "Oggi abbiamo ripreso le nostre trasmissioni con le presentatrici", scrive in un tweet Miraqa Popal, capo della rete afghana Tolo News. E pubblica una foto di una conduttrice con il velo. Poi ancora altre immagini e un altro tweet: "La nostra presentatrice sta intervistando in diretta nei nostri studi un rappresentante per i media dei Talebani".

Le donne, rileva la Bbc, sono state assenti sui principali canali afghani dalla resa, domenica, di Kabul ai Talebani. Su Twitter, plausi per Tolo News, ma c'è anche chi invita alla cautela in attesa di capire le mosse degli 'eredi' del movimento fondato dal mullah Omar. Proprio ieri Tolo News raccontava che i Talebani erano entrati nella sua sede nella capitale afghana, promettendo garanzie per la sicurezza del compound.