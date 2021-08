Afghanistan: De Petris, 'Ue garantisca accoglienza profughi e difesa diritti donne'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "L'Italia e tutta la Ue devono ora fare ogni possibile sforzo per proteggere le vite degli afghani che rischiano di subire la vendetta dei Talebani e per difendere quanto più possibile i diritti della popolazione afghana, in particolare delle donne che non devono essere ricacciate nel Medioevo”. Così capogruppo di LeU al Senato, Loredana De Petris.

“I Paesi europei devono creare corridoi umanitari e attrezzarsi per garantire accoglienza ai profughi che arriveranno da quel martoriato Paese. Devono adoperare ogni strumento pacifico a disposizione per far sì che i Talebani rispettino i diritti umani e quelli delle donne. La via della guerra si è dimostrata fallimentare e disastrosa. E' ora di percorrere quella della pace e questo è oggi il dovere dell'Unione europea”, conclude la presidente De Petris.