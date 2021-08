Covid: via libera Bruxelles ad aiuti per 450 mln euro a grandi imprese italiane

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - La Commissione Ue ha approvato lo schema italiano da 450 milioni di euro per sostenere le grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo rende noto la Commissione Ue precisando che il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il sostegno, che si concretizzerà in prestiti agevolati, sarà aperto alle imprese attive in tutti i settori, ad eccezione dei settori finanziario e assicurativo. Il regime sarà gestito da Invitalia, che concederà gli aiuti sulla base di piani realistici e credibili che saranno presentati dai beneficiari, specificando come verrà ripristinata la loro redditività. Lo scopo della misura è aiutare i beneficiari a far fronte alle carenze di liquidità che devono affrontare a causa dell'epidemia di coronavirus e migliorare il loro accesso ai finanziamenti, aiutandoli così a continuare le loro attività durante e dopo l'epidemia.