(Adnkronos) - Sono 266 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 16 agosto. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono 1.696 le persone testate e 3.188 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati sono 140 (+6), 22 (+ 1 rispetto a ieri) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 7.223 persone (+ 88 rispetto a ieri).