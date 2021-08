Covid: Federmep, norme confuse e contraddittorie su green pass e matrimoni

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Autorevoli testate giornalistiche, tra cui la Rai, stanno dando informazioni contrastanti sulle norme per lo svolgimento di matrimoni ed eventi. Delle due l’una: o i giornalisti non sono informati o le norme sono confuse". Lo scrive in una nota Serena Ranieri, presidente di Federmep, la federazione che rappresenta imprese e liberi professionisti del settore matrimoni ed eventi privati.

"La verità per una volta non sta nel mezzo, e lo testimoniano le numerose richieste di chiarimenti che giungono a Federmep dagli operatori economici del settore e da centinaia di sposi: dall’età minima per i tamponi ai soggetti tenuti ad avere il green pass. Richieste a cui cerchiamo di dare risposta per far sì che il giorno più bello della vita non venga rovinato. Chiediamo al governo di fare definitiva chiarezza redigendo una sorta di vademecum a cui tutti debbano attenersi, sciogliendo alcune contraddizioni che emergono persino su fonti istituzionali", sottolinea Ranieri.