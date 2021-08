Covid: AnciSicilia, 'Scompiglio in uffici pubblici, Musumeci modifichi ordinanza'

Palermo, 16 ago. (Adnkronos) - "Il presidente Musumeci chiarisca e modifichi in maniera formale l’attuale disposizione (quella che prevede l'accesso negli uffici pubblici solo a chi è dotato di green pass, ndr) che sta creando scompiglio e confusione negli uffici pubblici e comunali e che non è certamente utile a contrastare credibilmente i contagi". A dirlo è Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia, aggiungendo: "Invitiamo il presidente a dare chiarimenti formali con apposito provvedimento per evitare che la doverosa applicazione dell’attuale disposto dell’ordinanza entri in conflitto con la garanzia di diritti inalienabili dei cittadini". "Lasciamo doverosamente che gli altri uffici pubblici, per la loro rispettiva competenza - conclude Orlando -, rappresentino la gravità di tale disposizione anche con rifermentano ad inderogabili principi, ivi compresi i diritti di denuncia e di assistenza".