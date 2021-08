Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - Granit Xhaka è a un passo dal rinnovo con l'Arsenal per altri quattro anni. Lo riporta Blick. Si attende solamente l'annuncio ufficiale per il nuovo accordo tra i 'gunners' e il 28enne centrocampista svizzero, ex obiettivo di mercato della Roma.