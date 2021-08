Calcio: Inter presenta Dzeko con un video sui social

Milano, 16 ago. - (Adnkronos) - Dopo l'annuncio ufficiale di sabato sera, il primo gol in amichevole contro la Dinamo Kiev e le prime dichiarazioni in nerazzurro, l'Inter presenta Edin Dzeko con un video sui social. Il club nerazzurro ripercorre la carriera dell'ex attaccante giallorosso tramite dodici illustrazioni: tra le immagini c'è anche la splendida rete del bosniaco con la maglia della Roma a Stamford Bridge contro il Chelsea in Champions League. "Che la storia del cigno e del biscione abbia inizio", è la didascalia che accompagna la presentazione dell'Inter. Pronto il commenta, sempre sui social, del 35enne attaccante bosniaco. "Grazie Inter. Pronto a continuare la storia".