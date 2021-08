Calcio: 9 club rientrano nell'Eca, ci sono Milan e Inter non la Juventus

Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: nove delle dodici società uscite dall'Eca per creare la Superlega rientrano nell'Associazione europea per club. Lo annuncia l'Eca stessa sul proprio sito ufficiale. "A seguito della ricezione da parte dell'Eca di richieste specifiche che chiedevano al Consiglio dell'Eca di prendere in considerazione il ritiro delle loro precedenti richieste di dimissioni dell'aprile 2021, il Comitato Esecutivo ha deciso che i seguenti club manterranno la loro adesione ordinaria all'Eca per l'attuale ciclo di adesione 2019-23: Milan, Arsenal, Chelsea, Atlético Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham". Restano ancora fuori Juventus, Real Madrid e Barcellona.