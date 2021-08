Basket: Nba summer league, Boston e Sacramento in finale

Las Vegas, 16 ago. -(Adnkronos) - Saranno Boston Celtics e Sacramento Kings (due delle 4 squadre imbattute della manifestazione, le altre sono Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans) a disputarsi il titolo della summer league Nba. Il torneo ha messo in vetrina tantissimi rookie con Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jalen Green (Houston Rockets) ed Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) a destare l'impressione migliore in attesa dell'esordio nella Association.