Afghanistan: Radicali, ''Vi abbiamo visto', campagna per salvare donne con visti di studio'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "In alcune università afghane il 60% degli studenti universitari è donna. 'Vi abbiamo Visto' è il nostro appello al governo italiano per incentivare il rilascio di visti per motivi di studio e salvare la vita a tante studentesse afghane". Così in una nota Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, segretario e tesoriera di Radicali Italiani.

"Chiediamo anche di aprire subito ogni corridoio umanitario. La situazione in Afghanistan in poche ore è precipitata in una autentica tragedia umanitaria. Rivolgiamo l'appello a tutte le forze politiche, al governo Italiano, al primo ministro Mario Draghi e al ministro degli esteri Luigi Di Maio, affinché venga messa in atto immediatamente ogni azione possibile volta alla messa in salvo del popolo afghano, e delle donne afghane in particolare. Non possiamo assistere a questo scempio del diritto senza far nulla. La campagna può essere rilanciata utilizzando l'hashtag #ViAbbiamoVISTO sui social e partecipando al mailbombing rivolto al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri come descritto nell'appello sul sito di Radicali Italiani", concludono.