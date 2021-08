Afghanistan: Pd Senato, 'Di Maio e Guerini riferiscano in Parlamento'**

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - “Alla luce di ciò che sta avvenendo, è importante che il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa riferiscano sulla situazione in Afghanistan". Così i senatori Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri e Vito Vattuone, capogruppo Pd in commissione Difesa a Palazzo Madama.

"Nelle prossime ore sono previste importanti riunioni a livello internazionale, a partire da quella di domani dei ministri degli Esteri dell’UE. E il nostro governo, grazie all’azione del ministero della Difesa, sta garantendo in sicurezza il rientro di personale italiano e di collaboratori da quel paese. Per questo auspichiamo che Di Maio e Guerini vengano in Parlamento, davanti alle commissioni Esteri e Difesa riunite, in modo da fornire un quadro più chiaro degli eventi e illustrare le azioni che il Governo ha intrapreso e intende intraprendere sia direttamente sia nelle sedi multilaterali”.