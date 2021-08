Afghanistan, medico afghano arrivato a Roma: "Kabul distrutta"

(Adnkronos) - "Abbiamo lasciato Kabul distrutta, dopo 20 anni abbiamo fallito totalmente". Lo dice ai giornalisti, appena atterrato a Fiumicino con il volo dell'Aeronautica Militare, un medico afghano che lavora per l'agenzia italiana della cooperazione e lo sviluppo. "Abbiamo lasciato gente in Afghanistan senza sapere cosa gli accadrà - continua - i nostri colleghi stanno morendo lì, i talebani stanno girando casa per casa, cercano i miei colleghi".

"Il futuro dell'Afghanistan va chiesto a chi per 20 anni è stato lì - aggiunge il medico - chi ha collaborato con noi sta per morire, ci sentiamo traditi. Noi siamo sicuri ma abbiamo lasciato migliaia persone e famiglie che rischiano la vita, senza medicine, senza cure. Un disastro totale".