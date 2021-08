Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "La grave situazione in Afghanistan, che riapre il tema del terrorismo, impone azioni immediate da parte del Governo e dell’intelligence. I Ministri competenti e il capo del Dis, Belloni, dovrebbero essere auditi il prima possibile dal Copasir. È un momento delicato per il mondo intero e le istituzioni devono essere presenti". Così il senatore di Italia Viva, segretario del Copasir, Ernesto Magorno.