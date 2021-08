Afghanistan: Fontana (Lega), 'ora alleanza contro radicalizzazione islamica e terrorismo' (2)

(Adnkronos) - "Il consolidamento del potere da parte dei talebani -aggiunge Fontana- è ora l’esito scontato di un processo di legittimazione dei talebani da parte delle potenze esterne, in particolare di Cina, Turchia e anche degli Stati Uniti, i quali erano ben consapevoli della riconquista talebana e della risposta inesistente dell’esercito afghano centrale in seguito all’abbandono delle truppe americane. I talebani controllano già clan e tribù del paese e ora, con l’ingresso anche simbolico nel palazzo presidenziale, non hanno ostacoli alla presa del potere nazionale, né internamente né esternamente".

"L’errore principale dell’Amministrazione Biden risiede nelle tempistiche: prima con l’abbandono nottetempo della principale base americana a Bagram a inizio luglio, senza neppure avvisare l’esercito afghano, e recentemente nel valutare valide le rassicurazioni talebane che la presa di potere avrebbe richiesto tempi più lunghi. Invece, come dimostrato nei giorni scorsi, i talebani sono avanzati a una velocità incredibile, sorprendendo il resto del mondo e umiliando gli Stati Uniti, loro nemici".

"Facciamo un appello alla comunità internazionale a istituire una grande alleanza di paesi che agisca unita contro la radicalizzazione islamica e il terrorismo, al fine di evitare il propagarsi di un effetto domino globale che vede il suo inizio nella prese di potere talebana in Afghanistan".