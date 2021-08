Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Come eurodeputati Pd abbiamo scritto a Von der Leyen, Charles Michel e a Josep Borrell per chiedere un Consiglio Europeo straordinario e l’apertura di canali di accesso e poi di corridoi umanitari per chi, a partire da donne, famiglie e minoranze, vuole fuggire da #Afghanistan". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd in Ue, Brando Benifei.