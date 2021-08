Afghanistan: eurodeputati Pd a vertici Ue, 'aprire corridoi umanitari' (2)

(Adnkronos) - "L'Europa deve assumere un ruolo decisivo, insieme alla comunità internazionale, davanti alla riconquista dell'Afghanistan da parte dei talebani, con le terribili conseguenze interne al Paese e quelle esterne sull'assetto della regione e degli equilibri internazionali", si legge nella lettera della delegazione Pd in Europa.

"Vi chiediamo pertanto una azione decisa e coraggiosa, forte nell'emergenza di queste ore e lungimirante per il futuro di quel Paese e di quella regione (...) L'Europa non può essere inerte o pavida. Chiediamo un'iniziativa politica immediata, più ampia dell'intervento di evacuazione in atto, perchè si abbia una risposta comune europea, convocando immediatamente un Consiglio europeo straordinario" e mettendo in campo "una proposta per creare canali di accesso e corridoi umanitari, con una particolare priorità per le donne, i minori e le famiglie".