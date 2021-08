Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Le parole di Draghi sono importanti sulla necessità di una posizione comune europea per una risposta umanitaria al dramma in #Afghanistan. Il governo sta facendo tutto il possibile per mettere in sicurezza gli italiani e chi ha collaborato con noi sul terreno in questi anni". Lo scrive Benedetto Della Vedova su twitter.