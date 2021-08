Afghanistan: Cuppi (Pd), 'subito corridoi umanitari per chi rischia la vita'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Le folle che tentano di fuggire da Kabul. Le donne, le tantissime donne ora terrorizzate perché prossime a cadere in balia dell'oscurantismo più nero, della privazione totale della libertà. I bambini a cui si sta per togliere la speranza di un futuro migliore, fatto di scuola e di opportunità. Questo è l’esito finale di vent’anni di missione in Afghanistan? Un esito che non può lasciare indifferenti. Un esito che è una tragedia. E una vergogna. Una cosa va fatta subito: corridoi umanitari per chi a causa dei Talebani rischia la vita. Per donne, uomini e bambini che hanno il destino già segnato lì. È stata abbandonata una terra, non abbandoniamo gli esseri umani". Così Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea nazionale del PD, in un post su Facebook.