Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "La Nato non può permettere che l’Afghanistan torni a costituire un pericolo per la sicurezza della regione e dell’intero Occidente, né può permettere che i diritti faticosamente acquisiti dal popolo afgano in questi anni siano cancellati dall’integralismo e dalla violenza". Così il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, in una nota.