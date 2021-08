Migranti: Lamorgese, 'si può risollevare vita Libia o Tunisia solo con interventi robusti Ue'

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) - "Si può risollevare la vita di Paesi come la Tunisia o la Libia, la parte sociale, economica e finanziaria, solo con robusti interventi da parte dell'Europa". Ne è convinta la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, parlando con i cronisti dopo il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi a Palermo. "Presto arriverà la notizia sull'esito delle richieste che personalmente ho fatto da tempo, così come il presidente Draghi ha fatto al Consiglio Europeo, di destinare risorse a quei Paesi per risollevare la situazione politica, sociale ed economica. Perché il flusso migratorio è la conseguenza di una situazione di instabilità di quei territori cui bisogna far fronte con interventi da parte dell'Europa che ristabilisca quel minimo di stabilità che aiuta certamente a limitare i flussi", conclude.