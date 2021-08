Cybersecurity; Cicchitto, 'Italia sotto attacco informatico, siamo in guera'

Roma, 15 ago. (Adnkronos) - "Non c’è’ solo l’Afghanistan: l’Italia e’ sotto scacco informatico. Siamo in guerra. Cybernetica e informatica. Vengono attaccate le aziende come engineering. Sembra che le risorse attribuite alla agenzia siano esigue. Non andiamo lontano se vogliamo far la guerra coi bruscolini. E' necessario che i cittadini vengano tutelati dal rischio che i loro dati personali fiscali lavoratovi finiscano in mano agli hacker sequestratori". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.