Roma, 15 ago. (Adnkronos) - "Italia, Europa, Occidente: vergogna! Lasciare donne e bambini in mano ai tagliagole islamici, dopo anni di battaglie e sofferenza, non è umano. Qualcuno al governo dovrebbe rileggersi 'La rabbia e l’orgoglio' e 'La forza della ragione' della grandissima Oriana Fallaci". Ad affermarlo in un tweet è il leader della Lega, Matteo Salvini.