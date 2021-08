Roma, 15 ago. (Adnkronos) - A quanto si apprende sono iniziate questa mattina le operazioni per il rientro in italia del personale dell’ambasciata a Kabul e dei connazionali presenti in Afghanistan. La partenza del volo è prevista per le 21.30 locali.

Ieri l’appello della Farnesina tramite una mail mandata agli italiani presenti in Afghanistan a ritornare in Italia tramite il volo messo a disposizione dall’aeronautica militare.