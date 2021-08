Scuola: Ciampi (Pd), 'sindacati incomprensibili, no a tamponi gratis per docenti no-vax'

Roma, 14 ago (Adnkronos) - "La richiesta dei sindacati di far pagare alle scuole i tamponi dei docenti no-vax è francamente incomprensibile". Lo dice Lucia Ciampi, deputata Pd, aggiungendo: "Da parlamentare e soprattutto da insegnante in pensione ho cercato di promuovere in questi anni un confronto proficuo con le associazioni sindacali di categoria: soprattutto per contrastare il precariato, incentivare la formazione e sostenere l'edilizia e l'autonomia scolastica".

"Alla scuola mancano risorse per le attività didattiche quotidiane ed è inaccettabile utilizzare soldi pubblici per pagare tamponi rapidi, peraltro spesso inattendibili perché non in grado di individuare le varianti del virus, a chi rifiuta il vaccino -prosegue Ciampi-. Con quale coraggio gli istituti potrebbero poi chiedere alle famiglie, come già accade in tutta Italia, i contributi finanziari annuali ed i costosi tamponi molecolari per far rientrare gli alunni in classe dopo un raffreddore? Mi appello ai sindacati affinché facciano un passo indietro".