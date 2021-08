Milano: arrestati 4 ladri, si addestravano per porte blindate

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha fermato cinque georgiani, di età compresa tra i 29 e i 34 anni, ritenuti responsabili di cinque furti in appartamento commessi in città tra il 7 luglio e il 7 agosto scorsi. Tre della banda sono stati individuati nel loro "covo" in zona Bicocca mentre un quarto uomo è stato rintracciato nei pressi di Rogoredo: alla vista degli agenti, hanno tentato di buttare dalla finestra la refurtiva, ma inutilmente perché il palazzo era già circondato. Nel loro nascondiglio si addestravano con un kit per aprire le porte blindate.

L'attività investigativa condotta dai poliziotti della seconda sezione della squadra mobile milanese ha preso avvio dal primo tentativo di furto commesso in Bicocca la notte del 7 luglio: l'indagine ha permesso di raccogliere, al momento, gravi indizi in ordine ai cinque furti compiuti in varie zone della città.