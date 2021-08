Gino Strada: figlia Cecilia, 'salvare migranti buon modo per salutarlo'

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - "Ecco, mentre il mio papà Gino Strada andava via, io facevo questa cosa qui. Una vita andava via, ottantaquattro vite salivano a bordo. In salvo. E mi sembra un buon modo di salutarlo. Ciao papi. Buon vento, mare calmo". Lo scrive su Twitter Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency morto ieri a 73 anni, postando un video della ong ResQ - People saving people che sempre ieri ha soccorso dei migranti nel Mediterraneo.