Tunisia: Delegazione Europarlamento rapporti con Maghreb incontra ambasciatore

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Oggi ho avuto un lungo colloquio con l’ambasciatore della Tunisia a Bruxelles, Nabil Ammar, sull’evolversi della situazione tunisina sia sul piano politico istituzionale che sul piano sanitario ed economico. È stata confermata la volontà di amicizia tra il Parlamento europeo e il popolo tunisino”. Ne dà notizia il presidente della Delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con il Maghreb, Andrea Cozzolino, del Gruppo Socialisti e Democratici europei.

“La Delegazione -annuncia- incontrerà di nuovo l’ambasciatore nei primi giorni di settembre e in quella sede discuteremo delle decisioni prese dal Presidente della Repubblica Kais Saied, lo scorso 25 luglio. C’è grande attesa per le decisioni future che il Presidente sarà chiamato a prendere nel solco della democrazia e della libertà così duramente conquistate dal popolo tunisino. Ma siamo interessati anche a come affrontare la grave crisi economica e sociale che la Tunisia sta attraversando, soprattutto per l’effetto del covid. Questo non è il tempo di lasciare sola la Tunisia. È tempo di solidarietà e di un piano straordinario per assicurare a questo Paese crescita economica e scambi commerciali più forti. Su questi temi –conclude Cozzolino- ho formalizzato all’ambasciatore la mia volontà di recarmi al più presto a Tunisi per incontrare il presidente Saied in questa fase delicata”.