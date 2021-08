Rom, 13 ago (Adnkronos) - "Sono arrivati i primi 24,9 mld del Recovery grazie al lavoro di Governo e Parlamento per varare le prime riforme. Credibilità e coraggio. Oggi è un successo per tutti quelli che, come noi, hanno sempre creduto nell’integrazione europea e nelle riforme per cambiare il Paese". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.