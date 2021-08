Recovery: Della Vedova, 'servono passi avanti sulle riforme'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - “La maggioranza oggi deve dare il meglio in termini di sostegno a Draghi e mettere in atto le scelte che sono già state fatte quando è stato consegnato il piano a Bruxelles. Non dobbiamo quindi rimettere tutto in discussione ma spingere l’acceleratore delle riforme e possibilmente fare il contrario di quello che si è fatto sulla giustizia dove il Governo aveva inizialmente proposto un equilibrato punto di mediazione e il Parlamento ha fatto fare dei passi indietro. Vorrei fare dei passi avanti”. Lo ha affermato a Sky Tg24 Economia il sottosegretario agli Affari esteri e segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

“Abbiamo bisogno -ha aggiunto- di più produttività, più competitività, più crescita e buona occupazione. La partita decisiva sarà quella delle riforme, il resto sono investimenti importantissimi che dovremo fare al meglio e nei tempi previsti perché altrimenti i fondi successivi non arriveranno”.