Roma, 13 ago (Adnkronos) - "24.9 mld del #NextGenerationEu sono arrivati all’Italia, il 13% del totale. Ci siamo battuti in Europa per stabilire questo anticipo sostanzioso, per utilizzarlo per ripartire al più presto. Per un’Italia diversa però: più sostenibile, più giusta, piu digitale, più libera. Si parte!". Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati Pd al Parlamento europeo.