Milano: Cecchetti (Lega), 'Conte la scopre oggi dopo averla osteggiata da premier'

Milano 13 ago. (Adnkronos) - "Fa sorridere che oggi Giuseppe a Conte, da neo leader dei Cinque Stelle, scopra improvvisamente Milano e il suo ruolo di locomotiva economica del Paese". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"Fa sorridere - spiega l'esponente del Carroccio - perché da presidente del Consiglio del suo secondo esecutivo, con il freno a mano tirato del Pd, è stato per oltre un anno un avversario della Lombardia e del suo capoluogo, ritardando e ostacolando infrastrutture cruciali per la viabilità dell’aeroporto di Malpensa, per i giochi olimpici del 2026, per snellire il traffico dell’area metropolitana, senza contare l’imbarazzante nulla a livello diplomatico per fare pressione in Europa per l’assegnazione del Tribunale Europeo dei Brevetti a Milano".

Per Cecchetti "questi sono i fatti e sono mancati oggettivamente, il resto oggi sono solo sue belle parole vuote".