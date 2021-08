Gino Strada: D'Incà, 'uno dei figli migliori di questo Paese'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Gino Strada è è stato una figura luminosa, uno dei figli migliori di questo Paese. Ci ha fatto sempre sentire orgogliosi, ha segnato il cammino di intere generazioni con il suo esempio straordinario. È una perdita immensa la sua improvvisa scomparsa, sono profondamente commosso". Lo scrive in un post su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

"Possiamo solo ringraziare -aggiunge- e cercare, in tutti i modi, di percorrere il sentiero tracciato per i diritti, contro la guerra, per la giustizia nel suo senso più alto. Il mio abbraccio alla figlia Cecilia e a tutti i familiari. Ciao Gino".