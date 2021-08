Eni: avvia la produzione del campo Cuica nelle acque dell'Angola

Milano, 13 ago. (Adnkronos) - Eni ha avviato la produzione del campo Cuica, situato nel Blocco 15/06, nel deep offshore angolano, attraverso l’unità galleggiante (Floating production storage and offloading, Fpso) Armada Olombendo il 30 luglio 2021, dopo poco più di 4 mesi dalla scoperta. Il campo Cuica è stato scoperto dal pozzo esplorativo Cuica 1 nel marzo 2021. Si trova a una profondità di 500 metri, a circa 3 chilometri dalla Fpso Olombendo. "La produzione iniziale aumenterà e sosterrà il plateau di produzione della Fpso di Olombendo; lo sviluppo comprende un pozzo esplorativo e un pozzo di reiniezione dell'acqua, collegato al sistema di produzione esistente Cabaça North, e sfrutta appieno il potenziale delle infrastrutture disponibili nell'area", si sottolinea nella nota del gruppo.

La Fpso Armada Olombendo ha una capacità produttiva di 100.000 barili di olio al giorno ed è progettata per operare con zero discharge per l'intera vita produttiva. Oltre a Cuica, "il cui tasso di produzione è in linea con le aspettative, la Olombendo sta ricevendo e trattando la produzione dei campi Cabaça, Cabaça South East e UM8 per un totale di 12 pozzi e 5 collettori a una profondità che va dai 400 ai 500 metri. La Fpso Olombendo riceverà anche la produzione del campo Cabaça North nel 4Q 2021".

Il blocco 15/06 è operato da Eni Angola con una quota del 36,84%. Sonangol Pesquisa e Produção (36,84%) e Ssi Fifteen Limited (26,32%) compongono il resto della joint venture. Oltre al blocco 15/06, Eni è operatore dei blocchi esplorativi Cabinda Nord, Cabinda Centro, 1/14 e 28, così come del New Gas Consortium (Ngc). Inoltre, Eni ha partecipazioni nei blocchi non operati 0 (Cabinda), 3/05, 3/05A, 14, 14 K/A-IMI, 15 e in Angola Lng.