Covid e origine virus, Cina nega a Oms altre indagini

La Cina ha respinto la richiesta inviata dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per condurre una nuova indagine sull'origine del coronavirus nel Paese. Secondo Pechino è infatti necessario adottare un approccio "scientifico" e non "politico" all'emergenza pandemica in corso. Ieri la stessa Oms aveva chiesto di "non politicizzare" la pandemia e invitato tutti i Paesi a "collaborare" rendendo noti "tutti i dati in loro possesso sul virus". L'appello era rivolto in particolar modo alla Cina, da dove si ritiene abbia avuto origine il Covid-19.

"Sosteniamo la ricerca scientifica - ha detto Ma Zhaoxu, viceministro degli Esteri cinese in una conferenza stampa online - Siamo contrari alla politicizzazione della ricerca delle origini" del coronavirus e "alla rinuncia del rapporto congiunto Cina-Oms". Nel rapporto veniva descritto come "estremamente improbabile" che il Covid-19 fosse uscito da un laboratorio privilegiando l'ipotesi di un suo passaggio da animale a uomo.

"Le conclusioni e le raccomandazioni del rapporto congiunto sono state riconosciute dalla comunità internazionale e dalla comunità scientifica - ha proseguito il vice ministro - La ricerca futura dovrebbe e può essere perseguita solo sulla base di questo rapporto. Non si deve ricominciare tutto da capo".