Afghanistan: Fontana (Lega), 'Italia promuova azione alleanza occidentale'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - “La situazione in Afghanistan sta precipitando e l’Occidente nella decisione repentina di lasciare la regione non ha immaginato una formula di presenza che fosse utile ad un accompagnamento progressivo verso una stabilizzazione istituzionale. Ora abbiamo i Talebani che stanno riprendendo tutto l’Afghanistan con le evidenti tragiche conseguenze e la Cina che potrebbe allargare ulteriormente la sua sfera di influenza. L’alleanza occidentale non può sottrarsi ad una immediata riflessione in merito". Lo afferma Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e responsabile Esteri del partito.

"Vent’anni di impegno, anche a prezzi di molte vite umane, non possono lasciare un così tragico vuoto. L’Italia -chiede l'esponente del Carroccio- si faccia promotrice di una iniziativa urgente”.